Misure immediate per tutelarli Fontana | valutiamo provvedimenti

Notizia in breve

I sindacati hanno richiesto di anticipare l’emanazione di un’ordinanza che limita il lavoro all’aperto durante le ore più calde, a causa delle alte temperature registrate a fine maggio. Contestualmente, chiedono l’introduzione di misure strutturali che vadano oltre le soluzioni temporanee. Il governatore ha dichiarato che si stanno valutando provvedimenti immediati per tutelare i lavoratori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tempi o contenuti specifici di queste misure.