Misure immediate per tutelarli Fontana | valutiamo provvedimenti
I sindacati hanno richiesto di anticipare l’emanazione di un’ordinanza che limita il lavoro all’aperto durante le ore più calde, a causa delle alte temperature registrate a fine maggio. Contestualmente, chiedono l’introduzione di misure strutturali che vadano oltre le soluzioni temporanee. Il governatore ha dichiarato che si stanno valutando provvedimenti immediati per tutelare i lavoratori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tempi o contenuti specifici di queste misure.
I sindacati chiedono di anticipare l’ ordinanza che limita il lavoro all’aperto nelle ore più calde, a causa delle temperature record registrate negli ultimi giorni di maggio, ma anche misure strutturali che vadano oltre la logica dell’emergenza. Provvedimenti al vaglio della Regione, con il governatore Attilio Fontana che prende tempo: "Vediamo come evolve la situazione, in questo periodo il caldo è assolutamente anomalo per cui è chiaro che non si poteva prevedere". Già l’altroieri il sindaco Giuseppe Sala aveva anticipato l’intenzione di confrontarsi con Fontana, mentre anche il Pd al Pirellone chiede di "emettere urgentemente l’ordinanza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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