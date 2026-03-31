Ieri, una story pubblicata su un profilo social ha mostrato un giocatore che non si è presentato agli allenamenti programmati dalla squadra. La società ha dichiarato di valutare eventuali provvedimenti da adottare in risposta a questa assenza. La vicenda riguarda il mancato coinvolgimento dell’atleta nelle sessioni di allenamento e le conseguenti decisioni del club al riguardo.

Napoli, 31 marzo 2026 - Ieri una story sul proprio profilo Instagram che, all'apparenza, sembrava una mano tesa al Napoli dopo giorni di tensioni a distanza: tensioni che sarebbero cessate solo qualora il diretto interessato, Romelu Lukaku, si fosse presentato nella mattinata di oggi, martedì 31 marzo, al centro tecnico di Castel Volturno per la ripresa delle attività. Cosa che, invece, non è successo, con il club partenopeo a non prenderla esattamente bene, come si evince dal comunicato rilasciato sulle proprie pagine ufficiali. Lukaku non si presenta alla ripresa degli allenamenti: la dura replica del Napoli. "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lukaku non si presenta agli allenamenti. Il Napoli: "Valutiamo provvedimenti opportuni"

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