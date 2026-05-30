A Trapani, un imbianchino è scomparso da dieci giorni. Prima di sparire, avrebbe piegato il pigiama e abbandonato cellulare e documenti. Le forze dell'ordine continuano le ricerche senza aver ancora trovato tracce certe. Non ci sono dettagli sulle ragioni di questa decisione né sul suo eventuale spostamento. La famiglia ha denunciato la scomparsa, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi.

? Punti chiave Cosa ha spinto Vito a piegare il pigiama prima di sparire?. Perché l'imbianchino ha abbandonato cellulare e documenti prima di uscire?. Dove si trova la Lancia Ypsilon dopo la notte del 18 maggio?. Come può sopravvivere senza farmaci dopo dieci giorni di assenza?.? In Breve Scomparsa avvenuta il 18 maggio alle ore 2.54 con Lancia Ypsilon.. Uomo alto 188 cm con camicia blu a righe celesti e occhiali.. Rischio clinico elevato per mancata assunzione farmaci diabete da dieci giorni.. Ricerche concentrate tra le strade cittadine e il Porto di Trapani.. Vito Croce è scomparso da dieci giorni a Trapani, dopo che la notte del 18 maggio l’imbianchino si è allontanato da casa verso le ore 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a Trapani: scomparso l’imbianchino, ricerche dopo 10 giorni

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