Ragazzo scomparso da giorni | attivato il piano di ricerche

Da giovedì scorso, i familiari di Mohamed Ismail sono in allarme dopo la sua scomparsa. Si pensa che il ragazzo si sia allontanato dalla propria abitazione a piedi e da allora non ha più dato notizie di sé. Le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerche per rintracciarlo. La famiglia chiede informazioni a chiunque possa averlo visto o abbia dettagli utili.

Momenti di apprensione per i cari di Mohamed Ismail, che si è allontanato dalla sua abitazione, verosimilmente a piedi, nella giornata di giovedì 16.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl ragazzo ha 22 anni e vive a Portomaggiore. I carabinieri lo stanno cercando e sollecitano la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Something Is Wrong at The PIT Station In this Lovecraftian Thriller! - Cthulhu: The Cosmic Abyss EP1 Notizie correlate Leggi anche: Ore d'ansia per un giovane scomparso in città, attivato il piano di ricerche Ragazzo scomparso da otto giorni: ricerche in corso, l'appello del sindacoAndrea Vetrugno, di San Pancrazio Salentino, è stato visto per l'ultima volta lo scorso 15 febbraio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ragazzo scomparso da giorni: attivato il piano di ricerche; Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio Locatelli; In Brianza si cerca Fabio Locatelli: è scomparso dopo essere uscito di casa; L'appello dalla figlia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno: Non fermate le ricerche, fate il possibile per cercare mio padre. Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio LocatelliIl 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarla con l’aiuto dell’Associazione Penelope della ... fanpage.it Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni faIl corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a Mezzago ... fanpage.it AGGIORNAMENTO: Ragazzo scomparso in mare a #Noto, le ricerche riprenderanno domani mattina alle 7 facebook