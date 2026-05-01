Un pensionato di 67 anni è scomparso tra giovedì e venerdì tra Abbadia e Linzanico. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo Vigili del Fuoco e squadre specializzate con droni e unità cinofile. Le forze di soccorso stanno setacciando l’area alla ricerca di eventuali tracce o segni della persona scomparsa. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa.

? Cosa sapere Tiziano R., 67 anni, scomparso tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio a Linzanico.. Vigili del Fuoco e squadre SAF mobilitano droni e unità cinofile tra Abbadia e Linzanico.. Le ricerche per ritrovare Tiziano R., un pensionato di 67 anni residente ad Abbadia Lariana, proseguono con estrema intensità in questa mattinata di venerdì 1° maggio, dopo la sua scomparsa avvenuta tra giovedì e oggi nella zona rurale di Linzanico. Il mistero che avvolge l’uscita dell’uomo dal proprio domicilio si è infittito nel corso delle ultime ventiquattr’ore. Tutto era iniziato nella tarda mattinata di giovedì 30 aprile, quando il sessantatreenne si era incamminato verso il suo orto, seguendo una routine consolidata che lo vedeva accompagnato dal suo gallo addomesticato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero ad Abbadia: ricerche intense per il pensionato scomparso

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