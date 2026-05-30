Misterioso drone vicino alle piste l’aeroporto di Monaco di Baviera chiude e blocca i voli Poi riapre ad allarme cessato

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone avvistato poco dopo le 9 del mattino ha portato alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Monaco di Baviera e alla sospensione dei voli. Dopo l’allarme, le autorità hanno riaperto lo scalo, che era stato chiuso per motivi di sicurezza.

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Berlino, 30 maggio 2026 - L’avvistamento di un drone, poco dopo le 9 del mattino, ha spinto le autorità a chiudere l'aeroporto di Monaco di Baviera e a sospendere i voli dello scalo tedesco. Una decisione legata anche alle crescenti preoccupazioni europee dopo che ieri un drone russo si è schiantato contro un palazzo in Romania. La polizia della città tedesca ha fatto sapere che il velivolo a guida autonoma o remota è stato notato vicino alle piste del secondo aeroporto più trafficato della Germania. Le autorità quindi hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e hanno aperto un’indagine. Lo scalo è stato riaperto poco dopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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