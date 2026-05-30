Un drone avvistato poco dopo le 9 del mattino ha portato alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Monaco di Baviera e alla sospensione dei voli. Dopo l’allarme, le autorità hanno riaperto lo scalo, che era stato chiuso per motivi di sicurezza.

Berlino, 30 maggio 2026 - L’avvistamento di un drone, poco dopo le 9 del mattino, ha spinto le autorità a chiudere l'aeroporto di Monaco di Baviera e a sospendere i voli dello scalo tedesco. Una decisione legata anche alle crescenti preoccupazioni europee dopo che ieri un drone russo si è schiantato contro un palazzo in Romania. La polizia della città tedesca ha fatto sapere che il velivolo a guida autonoma o remota è stato notato vicino alle piste del secondo aeroporto più trafficato della Germania. Le autorità quindi hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e hanno aperto un’indagine. Lo scalo è stato riaperto poco dopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Misterioso drone vicino alle piste, l’aeroporto di Monaco di Baviera chiude e blocca i voli. Poi riapre ad allarme cessato

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