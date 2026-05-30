Germania voli sospesi all'aeroporto di Monaco dopo l'avvistamento di un drone | Chiuse le piste

Notizia in breve

All'aeroporto di Monaco sono stati sospesi i voli dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un drone. Le piste sono state chiuse temporaneamente e la sospensione dei voli rimane in vigore. Non è stato comunicato quando riprenderanno le operazioni. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Nessun volo è stato autorizzato a decollare o atterrare fino a nuove comunicazioni.