Germania voli sospesi all'aeroporto di Monaco dopo l'avvistamento di un drone | Chiuse le piste
All'aeroporto di Monaco sono stati sospesi i voli dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un drone. Le piste sono state chiuse temporaneamente e la sospensione dei voli rimane in vigore. Non è stato comunicato quando riprenderanno le operazioni. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Nessun volo è stato autorizzato a decollare o atterrare fino a nuove comunicazioni.
I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone: "Non è possibile dire quanto durerà la chiusura dello scalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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