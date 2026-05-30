Germania voli sospesi all'aeroporto di Monaco dopo l'avvistamento di un drone | Chiuse le piste

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'aeroporto di Monaco sono stati sospesi i voli dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un drone. Le piste sono state chiuse temporaneamente e la sospensione dei voli rimane in vigore. Non è stato comunicato quando riprenderanno le operazioni. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Nessun volo è stato autorizzato a decollare o atterrare fino a nuove comunicazioni.

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I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone: "Non è possibile dire quanto durerà la chiusura dello scalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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