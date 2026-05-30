Missione USA | Ricci punta sulle midterm per frenare Trump

Notizia in breve

Un funzionario statunitense ha dichiarato che le elezioni di metà mandato sono strategicamente importanti per contenere l'influenza dell'ex presidente. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie specifiche adottate per contrastare i nuovi dazi americani. La stabilità dei mercati europei potrebbe essere influenzata dall'esito delle elezioni, secondo alcune fonti. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata riguardo a misure di risposta o interventi futuri.