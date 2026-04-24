Gli Stati Uniti segnalano una diminuzione significativa delle scorte di missili e armi di alto costo, causata dall'impegno bellico in Iran. L'allarme è stato diffuso da fonti ufficiali, che evidenziano come le riserve siano ormai prossime all'esaurimento. Nel frattempo, alcune figure politiche hanno suggerito di puntare sulle industrie automobilistiche, paragonando la situazione a quella della Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di aumentare la produzione di materiale bellico.

Roma, 24 aprile 2026 - Spia rossa accesa per la ricca Santabarbara a stelle e strisce. Anche gli Usa piangono, in questo caso per le scorte di missili e di armi costose che si sarebbero notevolmente ridotte a causa della guerra in Iran. Quasi prosciugate, secondo alcune fonti del Congresso che hanno parlato al New York Times, rivelando valutazioni interne del Dipartimento della Difesa. La base di partenza era ragguardevole, ma i numeri parlano chiaro: gli Usa hanno consumato 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio, in origine progettati per una guerra con la Cina; 1.000 missili da crociera Tomahawk, circa 10 volte il numero che acquistano attualmente ogni anno; 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le scorte di missili Usa stanno finendo”. Trump punta sulle case automobilistiche come nella Seconda guerra mondiale

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Così Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente Usa Donald Trump #SportMediaset - facebook.com facebook

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