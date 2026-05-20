L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per limitare l’impatto dei dazi statunitensi sulle importazioni di prodotti europei. La decisione arriva dopo settimane di negoziati, e prevede l’adozione di alcune clausole di salvaguardia che mirano a proteggere i settori industriali europei qualora ci fossero ulteriori cambiamenti nelle politiche di Washington. Restano comunque aperte le domande su come l’Europa possa fermare effettivamente le importazioni nel caso in cui si verificassero nuove decisioni da parte degli Stati Uniti.

? Domande chiave Come potrà l'Europa bloccare le importazioni se Trump cambierà idea?. Quali clausole di salvaguardia proteggeranno i prodotti industriali europei?. Perché la Commissione ha il potere di revocare le concessioni doganali?. Cosa accadrà ai prezzi dell'acciaio se i dazi USA non caleranno?.? In Breve Clausola di salvaguardia attivabile dalla Commissione europea in caso di eccessive importazioni USA.. Revoca concessioni siderurgiche se dazi USA su acciaio e alluminio superano il 15% entro il 31 dicembre.. Riduzione tariffe per prodotti agricoli, ittici e sospensione dazi su aragosta statunitense.. Accordo deve superare approvazione formale di Parlamento e Consiglio europeo prima dell'operatività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dazi USA: l’Europa sigilla l’accordo per frenare Trump

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