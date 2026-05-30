Il municipio di Mirandola è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno combinato tecniche innovative con il rispetto degli elementi storici. La riapertura è avvenuta il 29 maggio, data che ricorda il terremoto del 2012. La ricostruzione ha coinvolto interventi strutturali e di restauro, mantenendo le caratteristiche originali dell'edificio. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o costi.

? Punti chiave Come è stato possibile bilanciare innovazione tecnica e tutela storica?. Perché la data dell'inaugurazione richiama proprio la scossa del 2012?. Quali sono i prossimi cantieri cruciali per la ricostruzione cittadina?. Come influirà il ritorno al municipio sulla memoria collettiva locale?.? In Breve La scossa del 29 maggio 2012 causò 28 vittime totali nel territorio mirandolese.. Michele de Pascale e Giorgia Meloni hanno partecipato o inviato saluti alla cerimonia.. Massimassiano Fedriga e Alberto Cirio hanno ricordato il supporto dei volontari regionali.. I lavori proseguono per il Castello dei Pico dopo la riapertura di Piazza Costituente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirandola: torna il Municipio, simbolo di rinascita dopo il sisma

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Temi più discussi: 29 Maggio 2026: Mirandola riapre le porte del suo Municipio; Mirandola, il 29 maggio riapre ufficialmente il Municipio storico post terremoto; Mirandola inaugura il municipio 14 anni dopo il terremoto. Meloni: Simbolo di rinascita. De Pascale: Giorno di grande festa; A 14 anni dal Sisma in Emilia riapre il municipio di Mirandola.

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