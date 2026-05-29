Il municipio di Mirandola, ricostruito 14 anni dopo il terremoto, è stato ufficialmente riaperto. La cerimonia si è svolta oggi, con interventi di autorità locali e nazionali. Il palazzo, che sorge sulla Loggia dei Pico, è stato restaurato e restituito alla comunità. Durante l’evento, sono state pronunciate dichiarazioni di soddisfazione da parte dei rappresentanti istituzionali. La riapertura segna la fine di un lungo percorso di ricostruzione iniziato dopo il sisma.

Mirandola (Modena), 29 maggio 2026 – Da oggi lo storico palazzo municipale di Mirandola, sorto sulla originaria rinascimentale Loggia dei Pico è tornato alla sua comunità. Mirandola con esso ha ritrovato un bene architettonico oltremodo identitario che è simbolo di congiunzione tra passato e presente. C’è tutto questo dietro l’inaugurazione del municipio, che ha visto la presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, di tante autorità locali e modenesi, e che ha ricevuto il plauso dei messaggi giunti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che coi loro volontari e le loro Protezioni civili furono tra i primi a mobilitarsi per accorrere in aiuto ai mirandolesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirandola inaugura il municipio 14 anni dopo il terremoto. Meloni: “Simbolo di rinascita”. De Pascale: “Giorno di grande festa”

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