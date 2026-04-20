SISMA 2016 A NORCIA INAUGURATO IL PALAZZO COMUNALE | SIMBOLO DI RINASCITA E MODELLO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SISMICA

Questa mattina a Norcia è stato inaugurato il nuovo Palazzo Comunale, ricostruito dopo il terremoto del 2016. L'edificio è stato sottoposto a un intervento di restauro e adeguamento sismico, concluso di recente. La riapertura rappresenta un momento importante per la comunità locale, che potrà tornare a usufruire di un edificio simbolo della ripresa dopo il sisma. La struttura è stata progettata anche per rispettare standard internazionali di sicurezza sismica.

- È stato inaugurato questa mattina a Norcia il Palazzo Comunale, restituito alla comunità al termine di un complesso intervento di restauro e adeguamento sismico che segna una tappa fondamentale nella ricostruzione post sisma 2016. All’evento hanno partecipato il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, il Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e il Sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera. I lavori, dal valore complessivo di oltre 7,3 milioni di euro, hanno consentito di recuperare uno dei principali simboli identitari della città, coniugando tutela storico-artistica e innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - SISMA 2016, A NORCIA INAUGURATO IL PALAZZO COMUNALE: SIMBOLO DI RINASCITA E MODELLO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SISMICA Notizie correlate Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative... Terremoto, Norcia rinasce. Dopo quasi dieci anni inaugurato il palazzo comunaleNorcia (Perugia), 19 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina il Palazzo comunale di Norcia, restituito alla comunità al termine di un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Norcia inaugurato il palazzo comunale: simbolo di rinascita e modello internazionale di sicurezza sismica; Sisma 2016, Norcia ha di nuovo il suo palazzo comunale; A Norcia riapre il palazzo comunale dopo il sisma del 2016; A Norcia torna alla comunita' il Palazzo comunale dopo il sisma del 2016. Inaugurato a Norcia il Palazzo comunale ricostruitoL’intervento, di oltre 7,3 milioni di euro, ha consentito di recuperare l’edificio che era stato gravemente danneggiato dal terremoto del 30 ottobre 2016 ... iltamtam.it A Norcia torna alla comunita' il Palazzo comunale dopo il sisma del 2016Torna alla comunita' uno dei simboli identitari della citta', trasformato in un modello internazionale di sicurezza sismica. Il Palazzo comunale ... notizie.tiscali.it Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami x.com FEDRIGA E BINI IN USA: TRA RAPPORTI ECONOMICI E DIPLOMAZIA, IL FRIULI PORTA OLTREOCEANO IL RICORDO DEL TERREMOTO https://www.friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/fedriga-usa-missione-anniversario-sisma-diplomazia-19-aprile-2026 #friuli - facebook.com facebook