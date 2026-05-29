Sulle tracce della gang di latinos che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa
Una banda di latinos è sospettata di aver ucciso un uomo nella stazione di Milano Certosa. Le forze dell'ordine stanno seguendo le tracce dei sospetti e hanno avviato indagini per identificare i responsabili. La vittima è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui possibili collegamenti tra le persone coinvolte. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni.
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La hija de la mafia fingió enamorarse del enemigo… solo para vengar a su familia
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Gianluca Ibarra Silvera, 22enne morto accoltellato a Milano Certosa | Aggressori in fuga: si indaga su gangMilano Certosa, omicidio Gianluca Ibarra Silvera: 22enne accerchiato da 10 giovani e morto accoltellato. Caccia agli aggressori, si indaga su gang ... ilsussidiario.net