La Mini Paul Smith Edition, ispirata agli Anni 90, è arrivata sul mercato italiano dopo l'anteprima al Fuorisalone di Milano. La serie speciale è disponibile su modelli Cooper 3 porte, 5 porte, Cabrio ed elettrica, con prezzi a partire da circa 34.000 euro. La collaborazione con il designer britannico si riflette nel design esterno e negli interni, richiamando lo stile degli anni Novanta.

Dopo l’anteprima al Fuorisalone di Milano, la Mini Paul Smith Edition arriva sul mercato italiano. Al Fuorisalone, la casa inglese aveva celebrato l’ultima espressione della storica partnership con lo stilista britannico con l’installazione A Garden of Curiosity. Nel giardino di palazzo Borromeo d’Adda, i visitatori hanno incontrato la Mini Cooper Cabrio Paul Smith Edition, che non è l’unica ad arrivare adesso sul nostro mercato. La serie firmata dallo stilista, che richiama l'edizione speciale degli Anni 90 diventata nel tempo un oggetto da collezione, è disponibile per Mini Cooper 3 porte, sia elettrica che a benzina, Mini Cooper 5 porte e, appunto, Mini Cooper Cabrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mini Paul Smith Edition: disponibile la serie speciale ispirata agli Anni 90

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