MINI e Paul Smith in una nuova special edition

Durante la Milano Design Week 2026, MINI ha presentato un’installazione immersiva intitolata “A Garden of Curiosity”, realizzata in collaborazione con Sir Paul Smith. La vettura protagonista è una nuova versione della MINI Cooper Cabrio dedicata al designer britannico. La manifestazione ha visto l’azienda rafforzare il legame con il mondo del design attraverso questa installazione, che si inserisce nelle attività dell’evento milanese.

(Adnkronos) – MINI sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio dialogo con il mondo del design e presenta, insieme a Sir Paul Smith, l’installazione immersiva “A Garden of Curiosity” con la nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition. Per ripercorrere la storia con lo stilista MINI esibisce la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 1999 ( disegnata da 86 strisce in ben 26 colori), la MINI Strip by Paul Smith del 2021 e l’ultima Cooper dell’Edition attuale. Per l'occasione Holger Hampf, Head of MINI Design ha dichiarato: “Paul Smith e MINI si completano perfettamente, come dimostra ancora una volta questa collaborazione....🔗 Leggi su Periodicodaily.com

The MINI Cooper Paul Smith Edition - The Biggest MINI Special Edition Ever

Notizie correlate

MINI e Paul Smith al Salone del Mobile con “A Garden of Curiosity”(Adnkronos) – MINI e Paul Smith tornano a collaborare e scelgono il Salone del Mobile per presentare “ A Garden of Curiosity” , installazione...

Mini e Paul Smith, il giardino delle curiosità e del design al Salone di MilanoSarà aperta da martedì 21 a domenica 26 aprile nell’ambito del Salone del Mobile di Milano l’installazione A Garden of Curiosity che nasce dalla...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Mini e Paul Smith, il giardino delle curiosità e del design al Salone di Milano; A Garden of Curiosity: MINI e Paul Smith presentano al Salone del Mobile un’installazione immersiva tra suono, design e colore; MINI e Paul Smith, creatività diventa esperienza immersiva alla Milano Design Week; Mini e Paul Smith presenti al Salone del Mobile con l’installazione A Garden of Curiosity.

Mini porta Paul Smith alla Milano Design Week all'insegna dello stileMini ha rinnovato la sua collaborazione con Paul Smith ed è sbarcata al Salone del Mobile 2026 per presentare 'A Garden of Curiosity', un'installazione immersiva che unisce design, suono e colore nel ... ansa.it

MINI e Paul Smith, creatività diventa esperienza immersiva alla Milano Design WeekMILANO (ITALPRESS) – MINI ritorna alla Milano Design Week portando, a Palazzo Borromeo d’Adda nel centro cittadino, l’installazione ... iltempo.it

| MINI Paul Smith Edition Questa edizione speciale rappresenta l’evoluzione della partnership tra il brand britannico e il celebre stilista, dopo le one-off STRIP (che vi presentiamo all’inizio del video) e Recharged (2022), e porta per la prima volta una Mini firm facebook