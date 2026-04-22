Durante la Milano Design Week, nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda, si è svolto il debutto ufficiale di una nuova serie di prodotti realizzati in collaborazione tra il marchio di auto compatte e il famoso stilista britannico. L’evento ha visto la presentazione di un modello di veicolo e di una linea di abbigliamento, entrambi caratterizzati da elementi distintivi delle due realtà. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori del settore.

La Milano Design Week ospita nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda il debutto ufficiale della nuova Mini Cooper Paul Smith Edition, una vettura che segna il passaggio definitivo della collaborazione tra il marchio automobilistico inglese e lo stilista verso un modello di serie disponibile per l’acquisto. L’evento, inserito nell’installazione immersiva denominata A Garden of Curiosity, presenta una versione limitata che può essere ordinata con prezzi che partono da 36.250 euro. L’esposizione milanese si sviluppa attraverso una passerella in legno che conduce i visitatori nel cortile del palazzo situato in via Manzoni, dove sono state messe in mostra tre esemplari che ripercorrono la storia del sodalizio iniziato nel 1998.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mini e Paul Smith: nasce la nuova icona di serie a Milano

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