Donbass tratti in salvo i 41 minatori intrappolati | l’intervento dei soccorritori dopo il raid ucraino nella notte

Nel primo pomeriggio sono stati estratti dalla miniera Belorechenskaya, nella regione del Lugansk, i 41 minatori rimasti intrappolati durante un’operazione delle forze armate ucraine. L’incidente è avvenuto nella notte a causa di un raid nel territorio del Donbass, una delle aree più contestate della regione. I soccorritori sono intervenuti subito dopo l’attacco per mettere in salvo i lavoratori.

Sono stati salvati nel primo pomeriggio i 41 minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donbass, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo ha annunciato il gruppo industriale proprietario dell’impianto, citato dall’agenzia Tass. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. A dare per primo la notizia era stato Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamata repubblica secessionista annessa da Mosca: «Un’interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra». 🔗 Leggi su Open.online Donetsk, 41 minatori intrappolati a Belorechenskaya dopo un attacco ucrainoSono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un... Mosca, 41 minatori intrappolati in una miniera del Donetsk dopo un attacco ucrainoSono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un...