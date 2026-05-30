Un uomo di 56 anni di Furci Siculo è stato arrestato dai carabinieri di Piedimonte Etneo. Aveva minacciato di suicidarsi con una pistola se la ex non fosse tornata con lui. La donna ha segnalato la situazione alle forze dell'ordine, che hanno intervenuto e fermato l’uomo. Non ci sono state vittime né feriti. La pistola è stata sequestrata.

Minaccia di uccidersi con una pistola se non tornano insieme: arrestato dai carabinieri di Piedimonte Etneo un 56enne del Messinese. I militari hanno raggiunto l’abitazione di una 34enne del paese del Catanese, dove hanno poi arrestato per atti persecutori il 56enne, residente a Furci Siculo (Messina), con il quale aveva avuto una relazione. La vittima, uscita di casa in mattinata, sarebbe stata affiancata dall’ex che, a bordo della sua auto, pretendeva un chiarimento in merito alla fine della loro relazione e costringendola a seguirlo in un luogo più appartato minacciandola che le avrebbe distrutto la vita. A questa scena avrebbe assistito un amico della vittima il quale ha avvisato telefonicamente il 112. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Minaccia di uccidersi se la ex non torna con lui: arrestato un 56enne di Furci siculo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lega a Furci Siculo: Pistone guida la sfida per il territorioAgatino Pistone è stato indicato come nuovo referente della Lega a Furci Siculo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella zona.

Lega, Agatino Pistone nominato commissario cittadino a Furci SiculoLa Lega ha annunciato la nomina di Agatino Pistone a commissario cittadino nel comune di Furci Siculo.

Temi più discussi: Scavalca la barriera del cavalcavia e minaccia di gettarsi nel vuoto; Detenuto sale sul tetto del carcere di Udine e minaccia il suicidio: salvato; Ragazza minaccia di buttarsi giù dal tetto del centro commerciale Merlata Bloom: salvata in extremis; UDINE | CAOS IN CARCERE: DETENUTO MINACCIA IL SUICIDIO, POI LA PROTESTA NELLE CELLE CON URLA….

ma se l’è tirata da solo? dov’è il max verstappen depresso che minaccia di uccidersi anche in p1? perché cambiare le abitudini adesso amore x.com

Avviso per gli altri: lasciali perdere se minacciano il suicidio. reddit

Minacce a Mario Sechi, il direttore di Libero messo sotto tutelaIl direttore di Libero, Mario Sechi, è sotto tutela per aver ricevuto alcune minacce da parte degli anarco-insurrezionalisti. Secondo quanto si apprende, il ... lapresse.it

La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storiaLa minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, riportandolo all’età della pietra, ha fatto scalpore. Ma per quanto suoni brutale, ... corriere.it