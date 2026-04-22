Lega a Furci Siculo | Pistone guida la sfida per il territorio

Agatino Pistone è stato indicato come nuovo referente della Lega a Furci Siculo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella zona. La nomina mira a consolidare la presenza del movimento nel comprensorio ionico messinese. La notizia riguarda un cambio di leadership all’interno del partito locale, senza ulteriori dettagli sui programmi o le strategie future.

Agatino Pistone assume la guida della Lega a Furci Siculo, con l’obiettivo di consolidare la presenza del movimento nel comprensorio ionico messinese. La decisione, che vede un volto noto dell’amministrazione locale ricoprire il ruolo di commissario cittadino, è stata formalizzata dal commissario provinciale Paratore, in coordinamento con i vertici regionali e provinciali degli Enti locali e con il segretario regionale Germanà. L’esperienza amministrativa al servizio del radicamento territoriale. Il nuovo incarico non rappresenta una novità per il territorio, poiché Pistone ha già operato come consigliere e assessore comunale, mantenendo un impegno attivo nella gestione della pubblica amministrazione locale sin dal 2013.🔗 Leggi su Ameve.eu

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