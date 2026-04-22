Lega Agatino Pistone nominato commissario cittadino a Furci Siculo

La Lega ha annunciato la nomina di Agatino Pistone a commissario cittadino nel comune di Furci Siculo. Pistone, già consigliere e assessore comunale, prende il posto di altri rappresentanti del partito nel centro ionico messinese. La scelta fa seguito a una decisione ufficiale del partito, che mira a consolidare la presenza locale. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del partito.