Lega Agatino Pistone nominato commissario cittadino a Furci Siculo
La Lega ha annunciato la nomina di Agatino Pistone a commissario cittadino nel comune di Furci Siculo. Pistone, già consigliere e assessore comunale, prende il posto di altri rappresentanti del partito nel centro ionico messinese. La scelta fa seguito a una decisione ufficiale del partito, che mira a consolidare la presenza locale. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del partito.
Cambio al vertice della Lega nel comune di Furci Siculo. Agatino Pistone, già consigliere e assessore comunale, è stato designato commissario cittadino del partito nel centro ionico messinese, con l’obiettivo di rafforzarne il radicamento sul territorio.La nomina è stata formalizzata dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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