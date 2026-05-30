Nel territorio di Kaliningrad sono state rinvenute 36 antenne russe utilizzate per lo spoofing dei segnali GPS. Queste apparecchiature sono state trovate in un’operazione delle forze di sicurezza locali. La presenza di queste antenne potrebbe influenzare i segnali GPS, potenzialmente alterando i percorsi di droni e velivoli civili. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali intenzioni o sui rischi specifici per i civili.

? Domande chiave Come possono 36 antenne alterare i segnali GPS dei voli NATO?. Quali rischi corrono i civili per la deviazione dei droni?. Perché il presidente lituano è dovuto scappare in un bunker?. Come reagirà la NATO alla nuova capacità di disturbo russa?.? In Breve Installazioni passate a Kaliningrad contavano solo tre antenne nel 2025.. F-16 NATO ha abbattuto drone ucraino vicino all'Estonia nel 2025.. Due droni ucraini sono precipitati in Lettonia per interferenze radio.. Dispositivo russo ha colpito un edificio residenziale in Romania..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La stabilità economica, con il PIL in crescita dello 0,2%, non attenua le crescenti tensioni geopolitiche al confine orientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minaccia a Kaliningrad: 36 antenne russe per lo spoofing NATO

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