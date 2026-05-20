Dichiarazioni pesanti del ministro lituano | che la NATO dimostri di poter radere al suolo le basi russe di Kaliningrad!
Il ministro degli Esteri della Lituania ha affermato che la NATO dovrebbe dimostrare di poter distruggere le basi russe di Kaliningrad. Queste dichiarazioni sono state rilasciate il 18 maggio in un’intervista al quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung. Le sue parole sono state considerate pesanti e riferite a un possibile intervento militare. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da altre fonti internazionali o dall’Alleanza Atlantica in merito a queste affermazioni.
Dichiarazioni pesanti e belliciste quelle del ministro degli Esteri della Lituania K?stutis Budrys in un’ intervista del 18 maggio al giornale svizzero Neue Zürcher Zeitung. Il politico lituano esorta l’Europa a non sottovalutare il rischio di un conflitto militare con Mosca, ma propone che la NATO dimostri ai russi di poter sfondare la loro “piccola fortezza” nell’exclave di Kaliningrad. Tuttavia per il momento la minaccia dal cielo arriva sulla Lituania dai droni ucraini. Ancora droni ucraini sulla Lituania. Infatti è da marzo che sul Paese si schiantano non di rado i velivoli senza pilota targati Kiev. Gli ucraini lanciano i loro droni verso obiettivi situati in Russia, ma periodicamente il loro volo si ferma prima sul territorio della Finlandia e delle Repubbliche Baltiche. 🔗 Leggi su Follow.it
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