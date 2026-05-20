Dichiarazioni pesanti del ministro lituano | che la NATO dimostri di poter radere al suolo le basi russe di Kaliningrad!

Il ministro degli Esteri della Lituania ha affermato che la NATO dovrebbe dimostrare di poter distruggere le basi russe di Kaliningrad. Queste dichiarazioni sono state rilasciate il 18 maggio in un’intervista al quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung. Le sue parole sono state considerate pesanti e riferite a un possibile intervento militare. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da altre fonti internazionali o dall’Alleanza Atlantica in merito a queste affermazioni.

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