Oggi a Washington si tiene un incontro tra l’ex presidente e il primo ministro olandese. Trump ha recentemente rivolto accuse agli alleati e ha parlato di un possibile ritiro dalla NATO. La visita si svolge in un momento di tensione tra l’ex presidente e le istituzioni internazionali, con dichiarazioni che hanno suscitato attenzione nel mondo politico. L’incontro si svolge in un contesto di discussioni aperte su alleanze e sicurezza internazionale.

Il segretario generale della Nato,Mark Rutte, vola a Washington per incontrare il presidente degli Stati UnitiDonald Trump. Un viaggio che, agli occhi di molti osservatori, assume i contorni di unamissione delicatase non apertamente riparatoria. Al centro del confronto, infatti, c’è una questione cruciale: lavalutazioneancora in corso da parte di Trump sulla possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica. Un’ipotesi che, se concretizzata, riscriverebbe gli equilibri della sicurezza globale costruiti negli ultimi ottant’anni. A confermare la centralità del tema è stata la portavoce della Casa BiancaKaroline Leavitt,sottolineando come il dibattito sia aperto e destinato a entrare nel vivo proprio durante l’incontro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nato, Trump minaccia lo strappo: la sfida di Rutte a Washington

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Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano, l'8 settembre 1930 - facebook.com facebook

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