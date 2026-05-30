Il derby tra Millwall e West Ham si è riacceso con un confronto tra i tifosi. Durante l’incontro, alcuni sostenitori hanno paragonato la rivalità a quella tra israeliani e palestinesi, evidenziando la forte tensione tra le tifoserie. Non sono stati segnalati incidenti gravi, ma la partita ha riacceso le tensioni storiche tra i gruppi. La polizia ha monitorato la situazione per prevenire eventuali disordini.

“La rivalità tra West Ham e Millwall è come tra Yankees e Red Socks? ”. “No, è come tra israeliani e palestinesi!”. Hooligans Roma, 30 mag – Per qualche tempo il Millwall ci ha fatto sperare che sarebbe approdato per la prima volta nella massima divisone inglese da quando esiste la Premier League (nella vecchia First Division ci giocò solo per due stagioni, dal 1988 al 1990). Ll’eliminazione ai play off di Championship contro l’Hull City ha fatto però tirare un sospiro di sollievo a chi si deve occupare di ordine pubblico. E promuovere un’immagine “pulita” della principale lega calcistica al mondo. Chi però non potrà festeggiare è senza dubbio la polizia londinese. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Millwall-West Ham, il ritorno del Dockers Derby

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Millwall 4 West Ham 1 Full Match

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