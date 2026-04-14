Niclas Fullkrug potrebbe tornare al West Ham, mentre il Milan ha rifiutato l'opzione di acquisto. La trattativa tra il giocatore e i due club è al centro delle ultime indiscrezioni di mercato. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, e il futuro dell’attaccante tedesco rimane incerto. Le decisioni dei club e le eventuali offerte saranno determinanti nelle prossime settimane.

"> Futuro incierto per Niclas Fullkrug: il ritorno al West Ham è certo Il calciomercato è un argomento di grande interesse per i tifosi di tutto il mondo, e le ultime notizie riguardanti Niclas Fullkrug non fanno eccezione. Secondo il noto giornalista Fabrizio Romano, il calciatore tedesco è destinato a tornare al West Ham United al termine della stagione attuale. Questa sviluppa innesca diverse riflessioni sui possibili scenari futuri per il calciatore e sulla strategia dell’AC Milan. Le dinamiche del prestito di Fullkrug Niclas Fullkrug ha iniziato la stagione in prestito all’AC Milan, ma la società rossonera ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto prevista nel contratto di prestito.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fullkrug in lizza per il ritorno al West Ham, Milan rifiuta l’opzione.

Milan-Füllkrug, è addio: niente riscatto, il tedesco torna al West HamL’avventura di Niclas Füllkrug all’ombra del Duomo è già arrivata ai titoli di coda.

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