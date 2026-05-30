Milano ucciso il 22enne in stazione | la madre smentisce le voci

Un giovane di 22 anni è stato ucciso in una stazione di Milano. La madre ha smentito le voci secondo cui ci sarebbero stati assalitori che si vantavano di controllare la zona. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui responsabili dell'aggressione. Il fratello minore del ragazzo è riuscito a scappare durante l’attacco. La polizia sta indagando sui dettagli dell’evento e sulle circostanze dell’omicidio.

?? Punti chiave Chi sono gli assalitori che si vantano di controllare la zona? Come ha fatto il fratello minore a fuggire dall'aggressione? Perché circolano false notizie sulla vita privata del ragazzo? Quali indagini stanno seguendo i carabinieri per identificare la banda??? In Breve Aggressione avvenuta il 27 maggio 2026 al binario 6 della stazione Certosa. La madre Jenny Silvera smentisce le voci sulla presunta appartenenza del figlio a pandillas. Il fratello minore di Gianluca ha assisti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Milano, è caccia ai killer del 22enne in stazione Certosa: al vaglio le telecamere di sicurezza

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