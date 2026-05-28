Milano il padre di Gianluca Ibarra Silvera il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa | Mi ha detto | ' Papi non farmi morire'

Da tgcom24.mediaset.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Ho sentito un urlo. Sono corso là, ma sono arrivato troppo tardi. Sono arrivato tardi". Lo ripete e non si dà pace Wilmer Ibarra, il papà di Gianluca il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa, costretto a rivivere l'incubo di perdere un figlio, visto che già tre anni fa ha pianto la scomparsa di una figlia morta di parto. Davanti a un bar a pochi passi dalla stazione, Wilmer mostra le mani ancora sporche del sangue del figlio e prova a ricostruire quei momenti che continuano a tormentarlo. Attorno a lui ci sono amici e parenti che cercano di sostenerlo, mentre lui ripete di non riuscire ad accettare quanto accaduto. Gianluca, racconta, era appena rientrato dal lavoro insieme a lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Milano, il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa: "Mi ha detto: 'Papi non farmi morire'"
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Il papà di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano: Ho riconosciuto i tatuaggi

Video Il papà di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano: ? Ho riconosciuto i tatuaggi

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