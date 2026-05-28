"Ho sentito un urlo. Sono corso là, ma sono arrivato troppo tardi. Sono arrivato tardi". Lo ripete e non si dà pace Wilmer Ibarra, il papà di Gianluca il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa, costretto a rivivere l'incubo di perdere un figlio, visto che già tre anni fa ha pianto la scomparsa di una figlia morta di parto. Davanti a un bar a pochi passi dalla stazione, Wilmer mostra le mani ancora sporche del sangue del figlio e prova a ricostruire quei momenti che continuano a tormentarlo. Attorno a lui ci sono amici e parenti che cercano di sostenerlo, mentre lui ripete di non riuscire ad accettare quanto accaduto. Gianluca, racconta, era appena rientrato dal lavoro insieme a lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa: "Mi ha detto: 'Papi non farmi morire'"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il papà di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano: Ho riconosciuto i tatuaggi

Notizie e thread social correlati

Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da dieci personeA Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa.

Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: “Ho riconosciuto il capo della MS13”Il padre di un giovane ucciso a Milano ha dichiarato di aver riconosciuto un membro di una nota gang criminale.

Temi più discussi: Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; Chi era Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a 22 anni alla stazione di Milano Certosa; Il drammatico racconto del padre di Gianluca, 22enne ucciso a Milano lunedì notte; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera: Uno degli assassini di mio figlio è il capo dell'MS13.

Il padre di Gianluca Ibarra Silvera: Continuava a dirmi: non farmi morire. Ora voglio giustizia milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Omicidio Milano, il padre di Gianluca 'ho riconosciuto capo gang MS13'Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13, famosa gang sudamericana. (AN ... ansa.it

Milano Certosa, caccia a 9 giovani che hanno ucciso Gianluca Ibarra Silvera. Il padre della vittima: L'ho riconosciuto, è un capo della gang MS13Una fuga disperata, probabilmente a bordo di un treno diretto fuori Milano, dopo aver lasciato a terra un ragazzo di 22 anni ormai agonizzante. È questa la prima ricostruzione su ... leggo.it