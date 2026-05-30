A Milano, è stato trasferito un intero habitat di una specie di coleottero rara, attraverso il trasporto di una quercia. Gli esperti hanno rimosso l'albero con il suo habitat per preservare la specie protetta, evitando la sua estinzione. La procedura ha coinvolto tecniche di movimentazione specifiche per mantenere viventi gli organismi presenti nell'habitat. La rimozione si è resa necessaria per evitare che l’area venisse alterata o distrutta.

? Punti chiave Come hanno fatto gli esperti a spostare un intero habitat vivente?. Perché la rimozione della quercia avrebbe cancellato una specie protetta?. Chi ha coordinato l'operazione scientifica tra università e aziende specializzate?. Cosa accadrà alle larve nel nuovo rifugio del Parco dei Mughetti?.? In Breve Progetto BioTreeversity coordinato da Claudia Canedoli ed Emilio Padoa-Schioppa dell'Università Bicocca.. Operazione pianificata in due anni con il supporto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.. Nuovo habitat individuato nel PLIS Parco dei Mughetti per garantire continuità biologica.. Traslocazione necessaria per rimuovere rischio strutturale vicino all'IRCCS Ospedale San Raffaele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: salvata una rara specie di coleottero con un trasloco di quercia

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