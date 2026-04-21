Diagnosi lampo all' ospedale di Polla | salvata 12enne da una rara encefalite

Una diagnosi arrivata in tempi rapidissimi ha permesso di salvare la vita a una ragazza di 12 anni, protagonista di un delicato caso clinico affrontato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. La giovane era giunta in pronto soccorso con sintomi che lasciavano ipotizzare un ictus, ma l’intuito e la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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