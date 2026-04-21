Inter-Como a San Siro | piano speciale per i mezzi dopo la partita

Martedì 21 aprile, durante la partita tra Inter e Como allo stadio San Siro alle 21, il servizio di trasporto pubblico di Milano adotterà un piano speciale per gestire il flusso di passeggeri. La rete di trasporto sarà soggetta a modifiche e potenziamenti per facilitare gli spostamenti dei tifosi e ridurre eventuali disagi. Le autorità hanno comunicato le variazioni che entreranno in vigore in occasione dell’evento.

Il servizio di trasporto pubblico milanese si prepara a una gestione straordinaria per la serata di martedì 21 aprile, quando l’Inter ospiterà il Como allo stadio San Siro alle ore 21. Per garantire che il deflusso dei tifosi avvenga senza intoppi dopo il fischio finale, Atm ha strutturato un piano logistico che prevede estensioni dell’orario per le linee metropolitane M1 e M5, insieme a diverse deviazioni per i mezzi di superficie. Logistica ferroviaria e stazioni: il piano per la mobilità notturna. La gestione del movimento dei passeggeri verso le zone residenziali e i centri di interscambio sarà il fulcro della strategia di trasporto. Per quanto riguarda la linea M1, i treni opereranno esclusivamente nella direzione che porta da Lotto verso Sesto FS, con l’ultima partenza programmata dalla stazione di Lotto per l’ora 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter-Como a San Siro: piano speciale per i mezzi dopo la partita Notizie correlate Leggi anche: Inter-Roma a San Siro: il piano Atm per le metro e i mezzi di superficie. Come arrivare allo stadio Ex Milan, Hauge: “Inter? Abbiamo fatto una bella partita. Sarà speciale tornare a San Siro”Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del Bodo/Glimt, nella serata di ieri ha sconfitto l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Como, ultimi biglietti e info per i tifosi; Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Inter-Como, chi va in finale?; Inter-Como, le probabili formazioni della semifinale di ritorno. Stasera Inter-Como. Ludi: A San Siro per scrivere un’altra pagina di storiaTutti carichi in vista della trasferta di questa sera a San Siro. Il Como è impegnato contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. All’andato al Sinigaglia il primo confronto è terminato 0-0. Fisc ... espansionetv.it Nico Paz all’Inter solo a una condizione. Poi altro affare col ComoIl mercato dell'Inter continua a monitorare la situazione di Nico Paz col Real Madrid. Del Como piace pure Perrone ... interlive.it Inter-Como, in palio la finale di Coppa Italia facebook Chi andrà in finale tra Inter/Como e Lazio/Atalanta x.com