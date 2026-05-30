Milano maestro arrestato in scuola | indagato per abusi su minori

Notizia in breve

Un maestro è stato arrestato in una scuola di Milano con l’accusa di aver commesso abusi su minori. La polizia sta cercando di capire come il docente sia riuscito a evitare controlli prima dell’arresto. Le indagini della Procura sono in corso e si stanno cercando di accertare se ci siano altri bambini coinvolti nelle presunte violenze. Sono ancora in fase di valutazione i dettagli sulle modalità di condotta del docente e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.