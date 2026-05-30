Milano maestro arrestato in scuola | indagato per abusi su minori
Un maestro è stato arrestato in una scuola di Milano con l’accusa di aver commesso abusi su minori. La polizia sta cercando di capire come il docente sia riuscito a evitare controlli prima dell’arresto. Le indagini della Procura sono in corso e si stanno cercando di accertare se ci siano altri bambini coinvolti nelle presunte violenze. Sono ancora in fase di valutazione i dettagli sulle modalità di condotta del docente e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.
? Domande chiave Come ha fatto il docente a evitare i controlli prima dell'arresto?. Quanti altri bambini sono coinvolti nelle indagini della Procura?. Quali dettagli hanno permesso ai carabinieri di intervenire in flagranza?. Come si sta muovendo il pool specializzato per proteggere le vittime?.? In Breve Indagini della magistrata Rosaria Stagnaro e del pool Letizia Mannella in corso.. Possibile coinvolgimento di altri quattro bambini oltre ai due arrestati.. Intervento dei carabinieri avvenuto il 29 maggio in un istituto pubblico.. Indagini mirano a ricostruire le molestie subite da sei alunni totali.. Arrestato in flagranza un maestro di circa 30 anni nel Milanese per violenza sessuale su minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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