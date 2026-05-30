Arrestato maestro di terza elementate per abusi su due bimbi in una scuola del Milanese

Notizia in breve

Un maestro di circa 30 anni di una scuola dell’hinterland milanese è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su due bambini. L’arresto è stato effettuato dopo che le accuse sono state denunciate e gli approfondimenti investigativi hanno portato alla misura cautelare. La scuola coinvolta si trova nell’area del Milanese. Le autorità stanno valutando eventuali altre vittime e proseguono le indagini.