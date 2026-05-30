Arrestato maestro di terza elementate per abusi su due bimbi in una scuola del Milanese
Un maestro di circa 30 anni di una scuola dell’hinterland milanese è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su due bambini. L’arresto è stato effettuato dopo che le accuse sono state denunciate e gli approfondimenti investigativi hanno portato alla misura cautelare. La scuola coinvolta si trova nell’area del Milanese. Le autorità stanno valutando eventuali altre vittime e proseguono le indagini.
Nei guai per violenza sessuale su più minori un maestro di circa 30 anni di una scuola dell'hinterland milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Investigación por abuso en primaria de Forney deja varios despidos
Notizie e thread social correlati
Bimbi abusati in classe nel Milanese: maestro arrestato in flagranza di reatoUn insegnante di terza elementare in una scuola pubblica nel Milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per aver molestato due bambini...
Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioNella città, la Polizia ha arrestato un uomo di 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.
Si parla di: Matteo Messina Denaro, la vera storia del capo mafia latitante per 30 anni.
Presunti abusi su alunni, un maestro di una scuola primaria arrestato nel BrindisinoUn maestro di una scuola primaria del comune di Oria (Br) è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. La misura ca ... msn.com
Bimbi abusati in classe nel Milanese: maestro arrestato in flagranza di reatoL’uomo di circa 30 anni è stato colto sul fatto durante una lezione. I pm stanno indagando per violenza sessuale su almeno sei minori ... msn.com