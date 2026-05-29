Milano schiavitù e pizzo per costruire il nuovo Consolato Usa
A Milano, durante i lavori per il nuovo Consolato generale degli Stati Uniti in piazzale Accursio, è stata scoperta una rete che sfruttava lavoratori migranti attraverso pratiche di schiavitù e pagamento del pizzo. Le indagini hanno portato al sequestro di documenti e alla denuncia di alcune persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli del sistema di approfittamento e maltrattamento dei lavoratori. La vicenda riguarda specificamente attività di sfruttamento legate alla costruzione dell’edificio.
Un sistema di “schiavitù” e “tratta” dei lavoratori migranti per costruire a Milano il nuovo Consolato generale degli Stati Uniti D’America in piazzale Accursio. Operai che pagano il “pizzo” per arrivare in Italia dall’India con la formula del “distacco” intra-societario internazionale dietro la promessa di “stipendi dignitosi” e che, una volta in cantiere, si ritrovano a lavorare da manovali 12 ore al giorno per paghe da fame. La Procura di Milano ritiene di aver scoperto un “meccanismo criminale” in una nuova inchiesta per caporalato, questa volta in edilizia, dopo quelle su logistica, vigilanza, moda e grande distribuzione. Disposto il controllo giudiziario d’urgenza della Caddell Construction. 🔗 Leggi su Lapresse.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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