Milano schiavitù e pizzo per costruire il nuovo Consolato Usa

Notizia in breve

A Milano, durante i lavori per il nuovo Consolato generale degli Stati Uniti in piazzale Accursio, è stata scoperta una rete che sfruttava lavoratori migranti attraverso pratiche di schiavitù e pagamento del pizzo. Le indagini hanno portato al sequestro di documenti e alla denuncia di alcune persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli del sistema di approfittamento e maltrattamento dei lavoratori. La vicenda riguarda specificamente attività di sfruttamento legate alla costruzione dell’edificio.