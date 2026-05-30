A Milano Certosa, un 22enne è stato ucciso in un episodio che potrebbe essere legato a uno scambio di persona tra fratelli. Gli aggressori avrebbero confuso i fratelli con membri di una gang, portando all'omicidio. Un uomo colombiano era presente e ha assistito alla scena. Le indagini cercano di chiarire i motivi dello scambio e il ruolo dell'uomo straniero. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sull'identità delle persone coinvolte.

? Domande chiave Perché gli aggressori hanno scambiato i fratelli per membri di una gang? Chi è l'uomo colombiano che ha assistito all'aggressione alla stazione? Come hanno fatto i criminali a identificare erroneamente la vittima? Cosa teme la madre per il figlio rimasto ferito nell'attacco??? In Breve Aggressori circa quindici giovani legati ai Latin Kings vicino allo scalo ferroviario. Testimonianza raccolta dalla Squadra Mobile dal colombiano di 33 anni presente. Diverbio pomer . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Certosa, ucciso un 22enne: l’ipotesi è uno scambio di persona

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Omicidio Milano Certosa, spunta l'ipotesi dello scambio di persona. In stazione scattano i controlli

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