Milano arrestato in classe un maestro di scuola elementare | è accusato di abusi su minori

Da liberoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un maestro di terza elementare è stato arrestato in classe durante l’orario scolastico. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, con accuse di abusi su minori. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni e ha fermato l’insegnante sul posto. La scuola è stata chiusa temporaneamente per consentire le verifiche. Indagini in corso per accertare eventuali altri casi.

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È stato arrestato in flagranza di reato un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel Milanese. L'uomo, un 30enne, è accusato di abusi su due bimbi. A intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente abbia molestato altri 4 bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, nata da segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma della stazione del comune dell'hinterland, è in corso e riguarda abusi recentissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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