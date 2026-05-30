Un insegnante di 45 anni è stato arrestato nel Milanese con l’accusa di aver commesso abusi su bambini di terza elementare. L’arresto è stato eseguito dopo la visione di video e l’ascolto di intercettazioni che avrebbero documentato le condotte dell’uomo. L’indagine ha portato alla misura cautelare, che è stata confermata dagli inquirenti. L’uomo era in servizio presso una scuola di un comune a sud di Milano.

Un maestro di una scuola elementare del Milanese è stato arrestato con l’accusa di aver abusati di alcuni bambini. A finire in manette è stato un 45enne che, secondo l’indagine condotta dai carabinieri che avevano piazzato telecamere e microfoni nella classe, avrebbe molestato almeno due alunni di terza elementare. L’inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori. Maestro accusato di violenza sessuale sugli alunni Maestro 45enne incastrato dalle telecamere in classe Denuncia partita dai genitori di alcuni bambini Maestro accusato di violenza sessuale sugli alunni I militari hanno fatto irruzione in una scuola di un comune a Sud di Milano per arrestare il maestro di 45 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maestro arrestato per abusi su bambini di terza elementare nel Milanese: incastrato da video e intercettazioni

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Actor Timothy Busfield Faces Allegations Following Police Investigation

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