Un nuovo locale di gelato apre a Milano, in corso Genova, vicino ai Navigli. Si tratta del terzo punto vendita di Milanesi Gelaterie Artigianali, specializzata in gelato artigianale. La gelateria propone la stracciatella d’autore, abbinata a offerte di specialty coffee e all-day breakfast. La nuova apertura amplia l’offerta dolciaria in zona, attirando clienti interessati anche a colazioni e spuntini durante tutto il giorno.

Milano – Milano si arricchisce di un nuovo indirizzo per i golosi e gli appassionati di gelato: Milanesi Gelaterie Artigianal i ha infatti aperto il suo terzo locale cittadino, in corso Genova, a due passi dai Navigli. Dopo i successi dei punti vendita in Porta Romana e Primaticcio, il brand fondato da Gianluca Colaiocco amplia la sua visione, unendo la tradizione del gelato artigianale alle nuove tendenze metropolitane. Il nuovo store non è solo una gelateria, ma un ambiente pensato per accogliere le nuove ritualità urbane. Lo spazio di 110 metri quadrati è stato progettato con un design essenziale, caratterizzato da pareti verdi e bianche e dai toni caldi del legno di frassino, traendo ispirazione dalla luminosità del Nord Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milanesi Gelaterie conquista corso Genova: quando la stracciatella d'autore incontra lo specialty coffee e l'All-Day Breakfast

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