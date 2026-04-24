E VOI COME VIVRETE? Quando la letteratura giapponese incontra lo Studio Ghibli

Nel 2023, il regista giapponese Miyazaki ha condiviso un nuovo poster per il suo prossimo film, intitolato Il ragazzo e l’airone, dopo aver annunciato il suo ritiro nel 2013. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, considerando il lungo percorso artistico dell’autore. La rivelazione è giunta in un momento in cui si parla di un possibile ritorno alla regia, attirando interesse anche in relazione alle influenze della letteratura giapponese e dello Studio Ghibli.

Dopo aver annunciato il suo ritiro nel 2013, il regista giapponese Hayao Miyazaki ha sorpreso tutti pubblicando nel 2023 il poster del suo nuovo lungometraggio dal titolo Il ragazzo e l’airone. Nonostante non sia stata fatta alcuna campagna pubblicitaria, il film ha riscosso un enorme successo al botteghino ed è stato acclamato dalla critica come un capolavoro dell’animazione tradizionale, tanto da vincere oltre 34 premi, incluso l’ Oscar come miglior film d’animazione nel 2024. Il titolo originale del film??????????, ovvero E voi come vivrete?, si rifà al romanzo di Genzabur? Yoshino, uscito nel 1937 e diventato in Giappone un classico della letteratura per ragazzi.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - E VOI COME VIVRETE? Quando la letteratura giapponese incontra lo Studio Ghibli Notizie correlate “Passi & Parole”, quando la Letteratura incontra la DanzaSi parte il 5 marzo con Roberta De Tomi, scrittrice professionista che sul tema dello specchio propone la novella paranormal-romantasy Rosso Liberty... Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeDopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora...