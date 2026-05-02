A Milano si moltiplicano i locali dedicati al specialty coffee, integrandosi in spazi di coworking e vicini agli uffici. Questi nuovi punti di ristoro offrono una varietà di caffè di alta qualità e si trovano in quartieri caratterizzati da un’attenzione crescente verso la cultura del caffè e la vita lavorativa dinamica. La presenza di questi spazi riflette un mutamento nei modi di lavorare e nel consumo di bevande durante la giornata.

? Cosa scoprirai Come cambiano i ritmi di lavoro con il caffè in ufficio?. Dove si trovano i nuovi spazi tra creatività e velocità?. Perché il caffè specialty entra nelle agenzie creative milanesi?. Come influisce l'automazione sulla qualità del caffè nei distretti finanziari?.? In Breve Orsonero Coffee si integra con l'agenzia creativa Superhumans in Via Lomazzo 20.. Pasticceria Clea fornisce prodotti scandinavi al nuovo punto vendita di Via Lomazzo.. Loste Café ha inaugurato la terza sede in Via Pirelli 35 il 10 marzo.. Macchina automatica La Marzocco garantisce velocità e qualità nel distretto di Porta Nuova.. Orsonero Coffee e Loste Café inaugurano due nuovi punti vendita a Milano integrandosi in contesti lavorativi e direzionali, segnando un’ulteriore evoluzione del caffè specialty verso i flussi degli uffici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Specialty coffee a Milano: nuovi caffè tra uffici e coworking

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