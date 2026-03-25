Il calciatore messicano, dopo un infortunio di quattro mesi e mezzo, ha ripreso l’attività con il club e sta giocando un ruolo rilevante nelle partite di fine stagione. Il suo ritorno in campo ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che ne apprezzano le prestazioni. La squadra conta su di lui per affrontare le prossime sfide di campionato.

Sono stati, recupero compreso, soltanto diciotto minuti. Ma ne sono scaturite buone sensazioni. Su tutte, quella che Gimenez potrà dare una mano importante in questi ultimi due mesi di passione. Lui ce ne ha messi quattro e mezzo per ripresentarsi in campo, scegliendo di risistemare la caviglia chirurgicamente in modo da risolvere la questione una volta per tutte. Nell'anno che porta al Mondiale - che oltretutto sarà casalingo - meglio eliminare il problema alla radice, dev'essere stato il ragionamento di Santiago. Intervento effettuato a metà dicembre, dopo un autunno di sofferenza che lo ha tolto gradualmente di scena partita dopo partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rinascita Gimenez: ecco perché al Milan sta convincendo tutti

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