Il Milan sta valutando l’ingaggio di Ramon Planes come nuovo direttore sportivo. Il dirigente sportivo spagnolo ha lavorato in passato nel settore delle scelte di mercato e delle strategie sportive di club europei. La società rossonera sta considerando questa candidatura, mentre si susseguono discussioni interne sul ruolo e sui possibili risultati futuri. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali o conferme da parte del club.

Nelle ultime ore, in ottica Milan è spuntato il nome di Ramon Planes come possibile nuovo Direttore Sportivo. Con una rivoluzione dirigenziale in corso, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ma anche il giornalista belga Sacha Tavolieri, hanno parlato di un possibile interessamento del diavolo per il profilo spagnolo. Ma quello che tutti i tifosi rossoneri si stanno chiedendo davvero é: Chi è Ramon Planes? Scopriamolo assieme. La prima esperienza nel mondo del calcio di Planes che è riuscita ad attirare l'attenzione è arrivata alla corte dell'Espanyol: nel giro di pochi anni, Planes è passato da collaboratore dell'area tecnica a direttore Sportivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, spunta Ramon Planes per la dirigenza: luci, ombre e successi

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