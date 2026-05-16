Roma rivoluzione tra campo e societá | spunta Planes

A Roma, si apre una fase di passaggio tra le sfide sul campo e i cambiamenti nella gestione societaria. La proprietà americana, rappresentata da Ryan Friedkin, sta accelerando le operazioni per definire la nuova struttura dirigenziale. Questa situazione si verifica in un momento in cui la squadra si prepara a nuove competizioni, mentre le decisioni societarie sono al centro delle attenzioni. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata sui nomi coinvolti o sulle tempistiche dei provvedimenti.

La Roma si trova a un bivio cruciale tra le scadenze del campo e il riassetto societario, con la proprietà americana rappresentata da Ryan Friedkin che accelera per definire i quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. Mentre il tecnico Gian Piero Gasperini è concentrato sulla preparazione del derby capitolino, snodo fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, le dinamiche interne alla rosa e alla dirigenza stanno subendo una profonda accelerazione. La notizia, anticipata sulle colonne del quotidiano La Repubblica, delinea una strategia d’ampio respiro in cui si incrociano l’addio ufficiale di Stephan El Shaarawy e i casting per la poltrona di direttore sportivo, rimasta una priorità assoluta per il club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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