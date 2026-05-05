Il Milan potrebbe perdere l'accesso alla Champions League, una possibilità che mette in discussione il progetto a lungo termine della squadra. Se la squadra non riuscirà a qualificarsi tra le prime quattro, ci potrebbero essere conseguenze significative, tra cui un ridimensionamento delle ambizioni. La situazione potrebbe portare all'addio di alcuni giocatori chiave, tra cui il centrocampista Modric, e alla partenza dell'allenatore, il cui futuro è ancora incerto.

La brutta sconfitta contro il Sassuolo e la classifica non più rassicurante in chiave qualificazione alla prossima Champions (+2 rispetto alla Juventus quarta, +3 rispetto alla Roma quinta) hanno fatto suonare il campanello d’allarme in casa rossonera. Il Diavolo in questa stagione è sempre stato nelle prime quattro posizioni, eccetto nelle prime tre giornate quando erano arrivati il ko con la Cremonese e i successi con Lecce e Bologna. Sciupare tutto con un finale di campionato horror rischierebbe di radere al suolo. il castello. Inteso come progetto. Perché con un mercato in tono minore, complice l’assenza dei soldi in arrivo dalla Uefa per la partecipazione alla Champions, difficilmente Allegri resterebbe sulla panchina del Diavolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Senza la Champions, Milan col dubbio Allegri e addio Modric

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