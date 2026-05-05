Lunedì sera, il Milan ha subito una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, con la squadra che si avvicina alla Roma nella corsa per un posto in Champions League. Durante la stessa giornata, il Real Madrid ha annunciato l’uscita di un centrocampista dalla squadra, senza confermare dettagli sui motivi. Contestualmente, l’Inter ha festeggiato lo scudetto con una vittoria in casa, mentre i tifosi del Milan hanno mostrato preoccupazione per le prospettive future.

Quella che si è chiusa lunedì sera è stata una giornata di campionato da dimenticare per i tifosi del Milan che hanno visto la propria squadra perdere in casa del Sassuolo, venire avvicinata dalla Roma nella lotta per un posto in Champions League e l’Inter festeggiare la vittoria dello scudetto. Modric pronto a dire addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il ko arrivato in terra emiliana ha messo in forte dubbio l’accesso da parte del Milan alla prossima Champions League, un fattore che potrebbe avere delle ripercussioni anche su quello che sarà il mercato rossonero. Senza ingresso alla massima manifestazione continentale, il Milan sarà costretto a salutare più di qualche big e, tra questi, sicuramente Luka Modric.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Modric via senza Champions League, tifosi del Milan in ansia

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