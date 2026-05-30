Matteo Moretto ha rivelato che l'ex direttore sportivo del Napoli voleva portare Jashari alla Juventus. La proposta non è andata in porto e l'operazione non si è concretizzata. La trattativa tra le due società non è proseguita. Jashari è rimasto nel suo attuale club, mentre Giuntoli ha continuato con altri acquisti. La notizia riguarda il mercato di gennaio e le strategie di alcune squadre di Serie A.

Con il campionato ormai archiviato, è tempo di pensare alla sessione estiva id calciomercato. Con una profonda rivoluzione societaria in corso, il Milan sta effettuando delle valutazioni anche us alcuni membri della rosa rossonera. Nelle ultime ore ad infiammare il mercato ci sta pensando Ardon Jashari. "Sì, confermo, confermo semplicemente un'indiscrezione, no, un rumors uscito in questi giorni. Eh, poi serve tempo, siamo ancora all'inizio del mercato, il Milan deve ancora capire chi sarà il direttore sportivo, cioè mancano tantissimi tantissimi tasselli ancora, però Cristiano Giuntoli prima che Jashari andasse al Milan ha provato a portare Jashari alla Juventus quando era il direttore sportivo della Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Moretto: “Giuntoli voleva portare Jashari alla Juventus”

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