La Juventus sta valutando un nuovo nome per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club ha messo nel mirino un giocatore in uscita dal Milan, con l'intenzione di rafforzare la linea mediana. La scelta viene confermata anche dalla presenza di Luciano Spalletti sulla panchina, che ha già indicato alcuni profili per migliorare la rosa. La dirigenza bianconera sta definendo i dettagli per l'acquisto in vista della stagione 20262027.

Juve, missione regia: Spalletti punta Jashari per il salto di qualità. Con Luciano Spalletti saldamente alla guida tecnica, la dirigenza bianconera sta già tracciando le linee guida per la stagione 20262027. L’obiettivo prioritario emerso dai recenti vertici alla Continassa è chiaro: aumentare il tasso tecnico e la personalità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, nuovo nome per il centrocampo: Jashari in uscita dal Milan

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