Sul fronte delle trattative di mercato, si parla di un possibile interesse della Juventus per il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, in vista della prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi sono circolate notizie di un possibile intrigo legato anche al calciatore tedesco, Goretzka, coinvolto in discussioni tra le due squadre. La rivalità tra le due società si scontra con le voci di mercato che si susseguono, creando un clima di attesa e tensione.

Domenica sera andrà in scena a 'San Siro' una delle classiche del calcio italiano, vale a dire Milan-Juventus, valida per la 34^ giornata di Serie A. Non solo, il big match vale tanto per le due squadre anche per quanto riguarda il discorso Champions League: il successo avvicinerebbe non di poco l'obiettivo stagionale delle due formazioni. Ma negli ultimi giorni si parla del Diavolo e della 'Vecchia Signora' anche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, sono diversi gli intrighi che legano i due club e riguardano tutti il centrocampo. Sia Milan che Juventus hanno nella propria lista per rinforzare la mediana il colpo Leon Goretzka.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, sportellate sul mercato: l’intrigo Goretzka e la tentazione Jashari

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