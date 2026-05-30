Il Milan sta cercando un nuovo allenatore e ha puntato su un tecnico che lavorerà accanto a Rangnick. La candidatura principale è quella di Glasner, che sostituirà l’attuale staff tecnico. La trattativa con Jaissle si è interrotta dopo che l’allenatore ha firmato con un club del Medio Oriente. La società sta valutando altre opzioni per la guida tecnica della squadra e sta definendo i dettagli del nuovo progetto.

? Punti chiave Chi è l'uomo che guiderà la ricostruzione insieme a Rangnick?. Perché la pista Jaissle è saltata dopo l'offerta per l'Al-Ahli?. Come influirà il nuovo management sulla gestione dei costi del club?. Chi sono i candidati per sostituire Igli Tare in direzione sportiva?.? In Breve Addio Allegri, Tare, Moncada e Furlani dopo la stagione 2025-26.. Ralf Rangnick guida la ricostruzione tecnica con legame storico con Glasner dal 2012.. Costi per Jaissle superano i 6 milioni di euro oltre stipendi e bonus.. Manu Fajardo e Jorge Rodriguez candidati per la nuova direzione sportiva.. Il Milan pianifica la rivoluzione tecnica: Oliver Glasner l’obiettivo prioritario dopo il tramonto di Jaissle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, rivoluzione tecnica: Glasner l’obiettivo per il nuovo corso

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Milan, rivoluzione Cardinale-Ibra: Rangnick e Glasner nel mirinoIl Milan sta valutando nuove opzioni per la direzione sportiva, con possibili inserimenti di professionisti spagnoli.

Rivoluzione Milan: Glasner in pole per la panchina, Rangnick a capo dell’area sportiva. Il ds può parlare spagnolo, i prossimi passi!Il Milan sta valutando l’ingaggio di Glasner come nuovo allenatore, mentre Rangnick sarà responsabile dell’area sportiva.

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Fuori tutti, da Allegri a Furlani fino a Tare e Moncada. Ci sarà un’altra rivoluzione societaria e tecnica: Leao piace in Turchia, da capire il futuro di Modric. Priorità al gioco: per la panchina c‘è Iraola, piacciono anche Xavi e Glasner. #edicolarossonera x.com

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