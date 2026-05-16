Il direttore sportivo del Milan è al centro di un'indiscrezione riguardante il possibile ingresso di Viktor Bezhani nella dirigenza. Secondo quanto riportato da un noto giornalista specializzato in calcio, l’interessamento di RedBird, la società proprietaria del club, riguarda proprio Bezhani. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo specifico o sui tempi della possibile trattativa. Viktor Bezhani, figura emergente nel settore, viene menzionato come candidato per un incarico all’interno della gestione sportiva del Milan.

Si prospetta un'estate di possibili cambi in casa Milan: occhio alla rivoluzione. Indiscrezioni come quelle su Flavio Briatore e il possibile addio di Giorgio Furlani, ma non solo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, RedBird potrebbe valutare per la direzione sportiva del Milan il nome di Viktor Bezhani, attualmente DS del Tolosa, altro club controllato da RedBird. Come sottolinea il giornalista, il lavoro del dirigenza in Francia piace molto al fondo, per questo potrebbe diventare uno scenario per prendere il posto di Igli Tare al Milan. Bezhani ha come qualità maggiore quella di scoprire talenti: il Tolosa, sotto la sua gestione, ha puntato su giocatori giovani, poi rivenduti a cifre importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Bezhani”. Ecco perché e chi è

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Behzani”. Ecco perché e chi èSecondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, RedBird potrebbe valutare per la direzione sportiva del Milan il nome di Viktor Behzani,...

Milan, Scaroni: “Con RedBird ho un problema maggiore rispetto a Marotta. Ecco perché …”Nella giornata di oggi si è tenuto 'Il Foglio a San Siro', un evento organizzato dallo stesso quotidiano dentro lo stadio che è casa di Milan e Inter.

Igli Tare lascerà il Milan, Cardinale ha deciso di separarsi dal direttore sportivo a fine della stagione Annuncio previsto una volta conclusa la stagione La partenza di Tare non sarà l'unica al Milan, altri sono attesi a lasciare. [ @MatteMoretto] x.com

[Moretto] Milan-Tare è sul punto di una separazione definitiva. Il direttore sportivo sta per dire addio. reddit

Tare verso l'ultima trasferta in rossonero: il Milan ora deve premiare il lavoro fattoQuella di Genova sarà con ogni probabilità l'ultima trasferta di Tare da direttore sportivo del Milan. A fine anno sarà addio. milannews.it

Milan, scelto il nuovo direttore sportivo: Tare è fuori dai giochiIl Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione nella struttura dirigenziale. Igli Tare è fuori dai piani, ma quello che era ancora da scoprire era il nome del suo sostituto, che adesso, stando a ... spaziomilan.it